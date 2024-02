La Fondazione Lem presenta il Portale dell’ambito turistico Livorno

Il sito, raggiungibile all'indirizzo www.visit-livorno.it, consente la prenotazione di soggiorni e prodotti turistici e comprende il portale dedicato agli eventi. Ben 45 i prodotti turistici già presenti al suo interno

di Giulia Bellaveglia

Uno strumento per valorizzare le peculiarità dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola con ben 45 prodotti turistici già presenti. È questo quanto offre il neonato Portale dell’ambito turistico di Livorno realizzato grazie all’impegno della Fondazione Lem e dell’azienda FTourism & Marketing, messo in piedi dall’agenzia digitale Zaki e raggiungibile all’indirizzo www.visit-livorno.it, per il rilancio turistico di questa parte della regione.

Il sito, tramite cui è possibile accedere ai tre comuni rimanendo nella stessa homepage, consente la gestione di contenuti promozionali di ogni tipo, la prenotazione di soggiorni e prodotti turistici (vere e proprie esperienze legate al territorio) e comprende persino il portale eventi, già attivo da tempo, sotto un unico brand.

“Il primo obiettivo di questo percorso – spiega Josep Ejarque della FTourism & Marketing – è mettere in contatto la domanda con l’offerta. Per farlo, non abbiamo riflettuto sulla Toscana preconfezionata che viene mostrata di solito, ma su un ragionamento di più ampio raggio che consenta di mettere in evidenza le esperienze che è possibile fare e che caratterizzano queste zone. In questo modo ci auguriamo che visite nelle città più grandi come Pisa o Firenze includano anche una sosta nell’ambito di Livorno”.

“Uno strumento – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – pensato per promuovere le nostre ricchezze. Per crearlo è nata una bella squadra che ci ha consentito di guardare alla promozione del territorio in modo intelligente e di affinare la promozione turistica in generale. Una chiave giusta per proporre la Toscana”. Presenti, tra gli altri, l’assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana Leonardo Marras, l’assessore al commercio e al turismo del Comune di Livorno Rocco Garufo, il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti, il vicesindaco di Capraia Massimiliano Della Rosa, e l’assessora di Collesalvetti Sara Paoli. Per proporre nuovi prodotti turistici è possibile inviare una mail a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©