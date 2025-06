“Un sogno”. La foto di Marco pubblicata da National Geographic

Foto di Marco Giaccaglini, che ringraziamo per la disponibilità

“Quella foto è nata quasi per caso”. A parlare è Marco Giaccaglini, l’autore della foto scattata il 2 giugno di un anno fa e pubblicata da National Geographic nella galleria delle migliori immagini di giugno 2024. Marco lo ha scoperto solo in questi giorni e non nasconde tutta la sua gioia: “Non sono nato a Livorno, ma ci vivo e lavoro da oltre dieci anni – spiega Marco, che ringraziamo per la disponibilità – Mi trovavo sul lungomare di Antignano per fotografare cormorani e altri uccelli marini, come faccio spesso in quanto fotografo naturalista e videomaker. Quando ho notato le trombe marine in formazione, ho subito puntato il teleobiettivo verso il mare, scattando e registrando video mentre si sviluppavano. Con un pizzico di fortuna, ho immortalato proprio l’istante in cui una barca a vela passava davanti alla base di una tromba, creando quell’effetto ottico particolare”. “Essere selezionato da National Geographic tra le migliori foto di giugno è per me motivo di grande orgoglio – prosegue – È un riconoscimento che rappresenta un sogno per molti fotografi. Sono stato sicuramente molto fortunato in quanto mi sono trovato in una situazione in cui le cose si sono allineate a mio favore: essere nel posto giusto al momento giusto, la natura che ha dato spettacolo ed avere con me l’attrezzatura giusta per valorizzare al meglio quel fenomeno naturale”.

Riproduzione riservata ©