Nel Mare dei Ricordi la letterina di Anna per la mamma

Mario Bartoli: "Esaudire il suo desiderio mi ha ripagato di tutto il sacrificio che giornalmente compio affinché esista questo luogo". Ringraziamo la famiglia di Anna e Mario per la disponibilità

Nel Mare dei Ricordi dal 3 ottobre c’è un ricordo in più. O meglio una letterina in più. Quella di Anna che venerdì scorso ha voluto portare alla mamma Serena, che quest’anno avrebbe compiuto 40 anni, nel giorno della scomparsa. Alla Scalinata ha incontrato Mario Bartoli e grazie al suo aiuto ha potuto posizionarla. “Ero sceso in acqua per sistemare i diversi “ricordi” capovolti dalla mareggiata – racconta Mario – quando ad un certo punto una bellissima bambina, talmente bella che sembrava dipinta con un pennello, mi ha chiamato”. Era Anna, appunto, che si è avvicinata a quel “signore” chiedendogli se poteva mettere sotto al sasso la lettera che aveva scritto. “Esaudire il suo desiderio – conclude – mi ha ripagato di tutto il sacrificio che giornalmente compio affinché esista questo luogo”.

