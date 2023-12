La livornese Eleonora entra nella cucina di MasterChef

Eleonora in un fotogramma tratto dalla puntata andata in onda giovedì 14 dicembre

L'aspirante chef si è presentata ai giudici con "Vele di baccalà", un piatto composto di ravioli ripieni di baccalà mantecato servito su una salsa di asparagi. Apprezzamento unanime di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli: sono tre i sì riscossi dalla cuoca labronica

La livornese Eleonora si è presentata davanti ai giudici di Masterchef nella prima puntata di selezioni andata in onda giovedì 14 dicembre su Sky (clicca qui per vedere il suo live cooking davanti ai giudici). Per convincere Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo la nostra concittadina ha cucinato dei ravioli ripieni di baccalà mantecato con i porri servita con una salsa di asparagi. Alla domanda cosa fai nella vita, l’aspirante chef ha risposto “Servo queste cose alle persone. Cameriera? Un po’ di più di una cameriera per il tipo di rapporto che ho con i clienti. Mi è capitato anche di lavorare con persone ganze… tipo… ho preso la comanda a Jane Fonda“, sottolinea mentre prepara il piatto davanti alle telecamere.

Alla fine il piatto lo ha presentato con il nome di “Vele di baccalà”. Le sue origini labroniche però Eleonora le svela soltanto verso la fine del suo piccolo cooking show davanti a chef Barbieri che, mentre assaggia quanto preparato dalla livornese, le chiede di raccontare qualcosa in più di lei. “A 21 anni sono andata a vivere a Firenze andando via da Livorno perché mi annoiavo e da li mi sono messa a lavorare e sono diventata abbastanza indipendente“.

Alla fine il suo piatto ha convinto a pieno tutti e tre i giudici riuscendo a strappare tre sì. Eleonora ha così conquistato il grembiule bianco con il nome sopra che le consente di entrare a far parte della cucina di MasterChef Italia.

