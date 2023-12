La Livornina d’Oro a Gino Strada

Il sindaco Luca Salvetti con la Giunta Comunale ha deciso di conferire la Livornina d’Oro a Gino Strada, fondatore di Emergency, associazione indipendente e neutrale nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

L’onorificenza sarà consegnata dal sindaco Luca Salvetti a Simonetta Gola, moglie di Gino Strada, martedì 12 dicembre, alle 12 nella Sala del Consiglio Comunale a Palazzo Municipale. La Livornina d’Oro è la massima onorificenza della città di Livorno, è conferita a personalità o persone giuridiche che si sono particolarmente distinte in ogni campo dell’impegno sociale, culturale ed economico.

Gino Strada ha dedicato la sua vita agli altri e con Emergency ha lavorato in oltre 20 paesi per portare cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno, vittime delle mine, della guerra, ma anche della povertà che ne consegue e che spesso compromette un intero Paese anche anni dopo la fine dei conflitti.

In questi anni Emergency ha curato milioni di persone e ha contribuito a diffondere una cultura di pace e a promuovere l’affermazione dei diritti civili nel mondo.

Emergency si è dotata anche di una nave per la ricerca e soccorso (Sar, Search and Rescue) nel Mediterraneo centrale, la Life Support, un ulteriore impegno dell’Associazione umanitaria a favore di chi non vede riconosciuti, né tutelati i propri diritti, primo fra tutti il diritto alla vita. La Life Support è sbarcata tre volte a Livorno, il 22 dicembre del 2022, con a bordo 142 migranti, il 3 maggio scorso con 39 migranti e il 10 ottobre con 69 migranti.

