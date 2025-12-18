La Livornina d’oro a Igor Protti
Già cittadino onorario di Livorno dal 13 dicembre 2006, nel 2026 a Igor Protti verrà conferita anche la Livornina d’Oro. La delibera con la quale la giunta ha preso la decisione è di oggi con la seguente motivazione: “Un esempio virtuoso di legame con Livorno, di dedizione allo sport e di impegno nel sociale e nella comunità cittadina, elementi che ne fanno un naturale destinatario del riconoscimento della massima onorificenza della città”. E ancora “incarna i valori dello sport inteso come veicolo di coesione sociale, rispetto e merito e che il suo percorso, costruito con impegno costante e lealtà verso i colori della città, rappresenta un modello di comportamento etico e sportivo per le giovani generazioni e per l’intera comunità”.
