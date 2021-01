La Livornina d’Oro all’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince”

La massima onorificenza della Città di Livorno, accolta con parere positivo da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, sarà conferita il 10 aprile, a 30 anni dalla più grande tragedia della marineria civile italiana e da una delle più profonde ferite subite da Livorno

Mediagallery Il sindaco Salvetti ha voluto che Loris Rispoli, presidente dell'Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince” fosse presente nella sala del Consiglio durante la comunicazione del conferimento della Livornina d'Oro

Il sindaco Luca Salvetti con la Giunta Comunale, ha deciso di conferire la Livornina d’Oro all’Associazione “140 Familiari delle Vittime del Moby Prince” che unisce i familiari delle vittime della tragedia del 10 aprile del 1991 (nella foto di Amore Bianco, un momento della commemorazione del 29esimo anniversario della tragedia in cui il sindaco Salvetti cammina accanto a Loris Rispoli con delle rose in mano).

“Una scelta legata all’impegno prezioso svolto in questi anni e per aver tenuto accesi i riflettori sul percorso di ricerca della verità – ha affermato il sindaco Salvetti durante l’annuncio fatto la mattina di mercoledì 13 gennaio in Consiglio Comunale – Un cammino non facile per l’Associazione che ha unito la volontà di giustizia al dolore per la perdita dei familiari”.

Terminati gli interventi di approvazione da parte dei consiglieri, il sindaco Salvetti si è alzato ed è andato ad abbracciare Loris Rispoli.