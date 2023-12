La Livorno di domani, presentato il piano di sviluppo e marketing turistico

Alcune immagini dell'incontro avvenuto nella mattina di mercoledì 6 dicembre nei locali dell'Acquario di Livorno. Un documento fondamentale del futuro percorso strategico per il rilancio turistico dei comuni di Livorno, Capraia Isola e Collesalvetti

Il documento, frutto di un lavoro durato anni, si sviluppa su 5 strategie e 3 prodotti turistici strategici. Il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti: "Un sogno che diventa realtà"

di Giulia Bellaveglia

Il Piano di sviluppo e marketing turistico della destinazione ambito Livorno, commissionato dalla Fondazione Lem alla FTourism & Marketing di Josep Ejarque, è finalmente realtà (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare il pdf con la sintesi del piano).

Un documento fondamentale relativo al futuro percorso strategico per il rilancio turistico dei comuni di Livorno, isola di Capraia e Collesalvetti. “Un evento cruciale – spiega il responsabile eventi Lem Adriano Tramonti – che si configura come la chiusura di un percorso che è stato il nostro punto di partenza. L’obiettivo era quello di delineare la Livorno del domani, una città ben inserita in ambito turistico. Oggi, grazie ad un’unione di intenti, questo sogno diventa finalmente realtà”. “Quando abbiamo rispolverato la Fondazione Lem – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – è nata subito l’idea di dare vita ad un rilancio della città che abbiamo messo in atto in due modi: attraverso gli eventi con L’estate più lunga del mondo e tramite la consapevolezza di dover lavorare ad un piano turistico serie e concreto. Oggi siamo finalmente in grado di avere un quadro delle iniziative forte e consolidato e un progetto turistico ambizioso”. Il Piano si sviluppa su 5 strategie: la definizione e strutturazione del prodotto-destinazione e dei prodotti da offrire sul mercato, il posizionamento del brand, la comunicazione, la promozione e le strategie per la sostenibilità della destinazione. In sintesi, Livorno ha l’obiettivo di diventare una destinazione turistica multiprodotto, rafforzando quello attuale legato alle manifestazioni e al turismo di passaggio, per sviluppare e costruire un nuovo portafoglio di prodotti turistici esperienziali stabili, attrattivi e caratterizzanti. Per questo motivo, partendo dalle unicità e potenzialità della città, sono stati identificati 3 prodotti turistici strategici: il city break, il turismo enogastronomico e il turismo well-bing. “Quando abbiamo iniziato ad amministrare – precisa l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – l’ufficio turistico promuoveva soltanto Pisa, Lucca e Firenze. Piano piano abbiamo cominciato ad impostare il lavoro e già creando l’ambito siamo riusciti ad entrare nel contesto di Toscana Promozione Turistica. Un accesso che ha consentito nel tempo di aumentare le presenze turistiche a Livorno e di creare il giusto prodotto per l’accoglienza”. Nel corso della giornata di presentazione Ejarque ha illustrato il documento nel dettaglio dopo gli interventi del sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini, del vicesindaco di Capraia Isola Massimiliano Della Rosa, del direttore di Fondazione Promozione Toscana Francesco Tapinassi, in video collegamento, e del ricercatore Irpet Enrico Conti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©