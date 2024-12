La Misericordia di Livorno Sud presenta tre nuovi mezzi

Durante la ricorrenza di Santa Lucia Patrona di Antignano e della Confraternita della Misericordia sono stati benedetti dal parroco don Simone Barbieri della Chiesa omonima in Banditella tre veicoli che saranno destinati al servizio di soccorso e sociale per tutta la comunità di Livorno Sud. Si tratta di 2 veicoli per la mobilità sociale con pazienti in sedia a rotelle ed una ambulanza di soccorso che andranno a sostituire veicoli non più idonei. Uno sforzo economico non indifferente sostenuto con il 5 per 1000 alla Misericordia di Antignano Livorno Sud e dal Cantiere Azimut Benetti di Livorno con le seguenti aziende dell’indotto AB Telematica Pontedera, Geva; R Prato, MVC Toscana Carrelli Livorno, Nonsoloimpianti Montale, Gestione Bacini Livorno, SIEL Livorno, Martelli Termoidraulica Livorno, Valmec SM Rosignano, Gigoni Livorno che hanno ricevuto il riconoscimento di Aziende benemerite 2024. E’ stato conferito anche un riconoscimento al Confratello Volontario Emo Nizzi che proprio nel giorno del pensionamento dal lavoro ha deciso di organizzare una raccolta fondi per aiutare la nostra Misericordia. E’ stata anche l’occasione per ringraziare i tanti volontari che quest’anno si sono prodigati per assicurare i tanti servizi di soccorso, sociale, protezione civile e soccorso in mare che la Misericordia di Antignano assicura. Il Governatore Stefano Del Vivo ha ringraziato tutti i volontari e le aziende che sostengono la Misericordia e ci consentono di portare avanti le opere di carità in un momento così difficile per la riduzione del numero di persone disponibili e per le offerte.

