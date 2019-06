La nave Vespucci in porto: gli orari delle visite

Durante la sosta la nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata presso il molo Capitaneria - Sud del porto di Livorno, sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione. Ecco quando

La nave scuola Amerigo Vespucci dal 25 al 30 giugno farà sosta a Livorno dove imbarcherà i cadetti della Prima Classe dell’Accademia Navale.

La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture e dopo le soste nella città di Taranto per le celebrazioni della “Giornata della Marina”, a Catania e a Cagliari, riprende a navigare per portare a termine la prima fase della Campagna d’istruzione 2019. Si conclude così l’addestramento degli Allievi Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) della Scuola Sottufficiali di La Maddalena. Nel corso della sosta a Livorno, avrà quindi luogo l’imbarco degli Allievi Ufficiali della Prima Classe dell’Accademia Navale, per l’inizio della seconda fase della Campagna d’istruzione 2019.

Durante il periodo a bordo i 101 Allievi Ufficiali, tra cui 28 donne, insieme ad un’aliquota di 20 Allievi stranieri, provenienti da oltre 10 paesi esteri, saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l’importanza del lavoro di squadra, che caratterizza ogni marinaio nell’assolvimento dei compiti della forza armata al servizio della collettività, acquisendo in tal modo il cosiddetto “battesimo del mare”.

A Livorno, il 25 giugno, l’Amerigo Vespucci ha fatto una breve uscita in mare a favore dei bambini dell’Associazione “Ridolina” dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Successivamente, nel corso della settimana, imbarcheranno gli Allievi della 1ª Classe dell’Accademia Navale che, nei tre mesi circa di navigazione, avranno la possibilità di veleggiare in Oceano Atlantico, toccando il Nord Europa e il Mar Baltico.

Dopo la sosta a Livorno, la Signora dei mari farà rotta verso Lisbona in Portogallo, iniziando le attività addestrative a bordo per i Cadetti dell’Accademia Navale. Durante le soste all’estero, nave Amerigo Vespucci rappresenta i valori e la storia della Marina Militare, e si mostra come una delle eccellenze del nostro Paese.

Durante la sosta la nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata presso il molo Capitaneria – Sud del porto di Livorno, sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione nei seguenti giorni e orari:

– Mercoledì 26 Giugno: dalle ore 17.00 alle ore 20.30;

– Giovedì 27 Giugno: dalle ore 17.00 alle ore 20.30;

– Venerdì 28 Giugno: dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

– Sabato 29 Giugno: dalle ore 16.00 alle ore 20.30.