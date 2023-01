La nazionale di basket torna a Livorno dopo 30 anni

Il campo di basket al Modigliani Forum (foto tratta dalla pagina Fb del sindaco Salvetti)

Il 23 febbraio si disputerà al Modigliani Forum Italia-Ucraina (qualificazioni mondiali). Salvetti su Fb: "Livorno si tinge d'azzurro! A distanza di trent'anni la nostra città torna ad ospitare la nazionale italiana di basket". Curiosità: prima gara ufficiale a Livorno dopo 6 amichevoli tra il 1976 e il 1996

Ora è ufficiale. A dare l’annuncio, con un post Fb il 26 gennaio, è stato il sindaco: “Livorno si tinge d’azzurro! A distanza di trent’anni la nostra città torna ad ospitare la nazionale italiana di basket. Questo accadrà il 23 febbraio in occasione della partita Italia-Ucraina (qualificazioni mondiali, biglietti in vendita sul circuito Vivaticket) e lo farà nello splendido scenario del Modigliani Forum. Contemporaneamente la nazionale italiana di nuoto, con il gruppo dei mististi, è al lavoro nella nostra piscina Camalich. Questo nell’ottica di una struttura che sta sempre diventando più un punto di riferimento per l’attività nazionale. Dietro tutto questo, sia per il Modigliani Forum che per le piscine, c’è un lavoro puntuale di investimenti, interventi, riqualificazione e rilancio delle strutture sportive livornesi”. Curiosità: come si legge sul sito della Fip “in totale sono sei le gare giocate dalla nazionale senior maschile a Livorno, tutte amichevoli disputate al PalaMacchia di via Allende tra il 1976 e il 1996. Quello contro l’Ucraina sarà dunque il primo match ufficiale disputato dagli azzurri a Livorno”.

