La nuova viabilità in via di Salviano e in via dei Pelaghi dopo l’apertura del ponte

Il nuovo ponte in via di Salviano

La novità è il senso unico di marcia in via di Salviano nel tratto compreso tra via della Valle Benedetta e via Costanza, direzione via della Valle Benedetta-via Costanza

In concomitanza con l’apertura del nuovo ponte di Salviano, (la cui inaugurazione si terrà martedì 12 dicembre alle ore 12) ricostruito nell’ambito dei lavori post-alluvione è stata emessa un’ordinanza a carattere permanente di disciplina della circolazione e della sosta in via di Salviano e in via dei Pelaghi.

L’ordinanza prevede:

1) l’istituzione del senso unico di marcia in via di Salviano nel tratto compreso tra via della Valle Benedetta e via Costanza, direzione via della Valle Benedetta-via Costanza;

2) l’istituzione del senso unico di marcia in via dei Pelaghi nel tratto compreso tra il civico 73 bis e via di Salviano, direzione via Lando Conti-via di Salviano;

3) l’istituzione di n. 3 (tre) spazi di sosta per i veicoli al servizio delle persone disabili di cui all’art. 381 del DPR 16/12/1992 n. 495 in via di Salviano:

• in prossimità dell’intersezione con via della Valle Benedetta, lato civici dispari;

• in prossimità del civico 506;

• in prossimità del civico 560;

4) l’istituzione di spazi di sosta per veicoli a due ruote con tipologia a spina in via di Salviano con delimitazione orizzontale per ogni singolo spazio

• in prossimità dell’intersezione con via della Valle Benedetta, lato civici dispari;

• in prossimità dell’intersezione con via dei Pelaghi, lato civici pari;

• in fronte al civico 558;

• in prossimità del civico 560;

• in prossimità del civico 502;

• in prossimità dell’intersezione con via Costanza, lato civici pari;

• nel tratto compreso tra fronte civico 555 a fronte civico 559;

5) l’istituzione di n. 1 (uno) spazio riservato alle operazioni di carico e scarico cose in via di Salviano in prossimità del civico 530;

6) l’istituzione del divieto di fermata in via di Salviano

• nel tratto compreso tra il civico 558 e via della Valle Benedetta;

• nel tratto compreso tra il fronte civico 558 (quindi lato civici dispari) e via Costanza;

7) l’istituzione di spazi di sosta per autoveicoli con tipologia in parallelo in via di Salviano nei tratti opposti rispetto a quelli indicati nel paragrafo 6, con delimitazione orizzontale per ogni singolo spazio.

