La palestra delle Teseo Tesei intitolata alla prof. Nencini

La cerimonia si è svolta venerdì 24 gennaio alle 16.15 all’interno della sede principale dell’istituto in via degli Archi, 66. A partecipare sono stati tanti colleghi ma non solo, tutti coloro i quali l’hanno conosciuta, stimata ed amata. Un ricordo sincero, sentito e commosso per chi ha saputo seminare negli animi dei suoi alunni e delle persone che le stavano vicino. Una targa semplice, un disegno in dissolvenza, appena tratteggiato, leggero, del volto della professoressa compianta, uno sfondo bianco con una scritta blu in cui si ricorda che adesso la palestra si chiama “Daniela Nencini”. Applausi, ricordi e commozione sono stati gli ingredienti di questo pomeriggio.