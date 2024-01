La piccola meraviglia della cascata dell’Infernaccio

Foto Wwf Livorno che ringraziamo per la disponibilità

Domenica 21 gennaio Wwf Livorno ha organizzato una giornata di trekking di circa 5 km al Corbolone. Il presidente Martelli: "Un angolo di pace e bellezza naturale da salvaguardare dove scollegarsi e rigenerarsi. Ricordiamoci, sempre, di rispettare i luoghi che visitiamo"

“Non siamo sulle Alpi chiaramente ma per il nostro territorio si tratta di una piccola meraviglia”. Parola di Antonio Martelli, presidente Wwf Livorno, riferendosi alla cascata dell’Infernaccio, così chiamata, in località Corbolone che domenica 21 gennaio i presenti hanno potuto visitare partecipando ad una giornata di trekking di circa 5 km organizzata da Wwf in un’area area contigua della Riserva Regionale Monti Livornesi e del Sito di Interesse Comunitario (SIC) Monti Livornesi al confine fra Livorno e Collesalvetti: “La cascata altro non è che il torrente Ugione – prosegue Martelli – e se d’estate la portata d’acqua è minima, in questo periodo lo è a tutti gli effetti se pur sia caratterizzata da un salto di pochi metri: un angolo di pace e bellezza naturale dove scollegarsi e rigenerarsi. A questo proposito il nostro auspicio sarebbe quello di riuscire a definire delle norme di salvaguardia che possano maggiormente tutelare i valori della biodiversità rappresentati nel nostro territorio. Come Wwf seguiamo e sosteniamo da tempo questo percorso”. Infine un appello: “Ricordiamoci, sempre, di rispettare i luoghi che visitiamo“.

