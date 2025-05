La Pinolino Fc: “Grazie a tutti per l’affetto e l’allegria verso Pippi”

Sabato 10 e domenica 11 maggio la prima edizione del torneo di calcio a 7 dedicato a Lorenzo Filippi. Tanti gli striscioni "Per amore tuo" e tanto il tifo sugli spalti nel corso delle due giornate in cui a trionfare, più che il risultato sportivo, è stato l'amore

“Sono state due giornate intense ma piene di affetto e allegria. Non era scontato ricevere tutto questo. È stato un bel momento per ricordare Lorenzo e credo che l’abbiamo fatto nel modo migliore”. La Pinolino Fc ringrazia le tante squadre partecipanti alla prima edizione del torneo di calcio a 7 disputato a Banditella, sabato 10 e domenica 11 maggio, per ricordare l’amico scomparso nel luglio 2023 Lorenzo Flippi, detto Pippi dagli amici e affettuosamente Pinolino dalla famiglia. “Grazie anche a tutte le persone, amici e parenti, che nel loro piccolo hanno reso questo fine settimana fantastico”. La finale è stata tra la squadra degli amici di Lorenzo (Pinolino Fc) e Rotino Asd finita 0-2. Tanti gli striscioni “Per amore tuo” e tanto il tifo sugli spalti nel corso delle due giornate in cui a trionfare, più che il risultato sportivo, è stato l’amore.

Condividi:

Riproduzione riservata ©