La Polizia festeggia il Santo Patrono, family day e premiazioni. I NOMI

nNell’Area della Memoria dedicata ai caduti e defunti della polizia di Stato il questore ha presenziato la cerimonia di consegna di riconoscimenti e diplomi ai poliziotti della Questura, compresi commissariati e specialità, che si sono particolarmente distinti nell’ambito di operazioni di polizia

A Livorno la Polizia di Stato ha festeggia la ricorrenza del proprio Patrono, San Michele Arcangelo nella Cattedrale di San Francesco in piazza Grande dove è stata celebrata la messa dal vescovo di Livorno Simone Giusti e dal cappellano provinciale della polizia di Stato don Placido Salvatore Bevinetto.

Il tutto alla presenza del questore di Livorno Roberto Massucci, del prefetto Paolo D’Attilio Paolo e delle autorità civili e militari, nonché del personale della Questura, delle specialità, dei pensionati della Polizia di Stato e cittadini. Presenti alla liturgia anche alcune rappresentanze delle scolaresche dell’ istituto scolastico “Benci” classi 4C e 5 C accompagnate dai rispettivi insegnanti.

Difensore del popolo di Dio, vincitore nella lotta del bene contro il male, San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia, da Papa Pio XII, il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore. Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “sub lege libertas”.E a questo impegno costante la polizia di Stato unisce altresì la straordinaria funzione di soccorso ed assistenza pubblica rappresentata nel suo stemma araldico con la doppia fiaccola incrociata.

In concomitanza con la ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, si è tenuto il tradizionale “Family day”, iniziativa volta a favorire momenti di incontro tra il personale ed i propri familiari, avvicinandoli agli ambienti lavorativi , consentendo la visita delle strutture e mezzi utilizzati nell’attività quotidiana.

Inoltre, nella stessa mattinata, nell’Area della Memoria dedicata ai caduti e defunti della Polizia di Stato il questore ha presenziato la cerimonia di consegna di riconoscimenti e diplomi ai poliziotti della Questura, compresi commissariati e specialità, che si sono particolarmente distinti nell’ambito di operazioni di polizia. Clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per consultare tutti i NOMI dei premiati e le medaglie conferite per il commiato.

