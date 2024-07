La polizia municipale ha festeggiato il 279° anniversario. “Il nostro Corpo è il più antico d’Italia”

Encomi e Elogi agli agenti che si sono distinti nel corso del 2023 e inizio 2024 alla presenza della comandante Maritan e del sindaco Salvetti. La cerimonia è stata allietata dalla presenza della Fanfara dell'Accademia Navale della Marina Militare. L'inno nazionale è stato cantato dal Tenore Marco Voleri. I cittadini presenti hanno potuto osservare da vicino i veicoli e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al Corpo, gadget ai più piccoli

di Sofia Mignoni

La polizia municipale di Livorno ha festeggiato il suo 279° anniversario lunedì 1 luglio nel parco di Villa Mimbelli. Nell’occasione sono stati premiati con encomi e elogi gli agenti che si sono distinti nel corso di quest’ultimo anno durante il servizio (trovate i nomi in fondo all’articolo). “Quest’anno celebriamo il 279° anniversario della fondazione del Corpo – esordisce la comandante Annalisa Maritan – Il nostro Corpo di Polizia ha il vanto di essere il più antico d’Italia, esso affonda le sue radici nel percorso storico e socioculturale della città. Era il 1° luglio 1745 quando venne istituito, con ordinanza del gonfaloniere, un nucleo di cinque uomini armati di sciabola, comandati da un caporale, il primo nucleo di quello che sarebbe stato poi il Corpo di Polizia. Oggi siamo 213 unità. Questo numero ci permette di rispondere alla richiesta di maggior presenza sul territorio da parte della cittadinanza, siamo al massimo della pianta organica prevista. Si dice che, a livello nazionale, l’ottimo sia avere una percentuale di 1 agente ogni 1000 abitanti, la Regione Toscana ha fissato il numero in 1 agente ogni 850 abitanti. Ecco, noi siamo tra i più virtuosi, vantiamo infatti una percentuale di 1 agente ogni 723 abitanti. La nostra attività, anche quest’anno, si è caratterizzata per un forte impegno nel contrastare le forme d’illegalità: 15037 le richieste ricevute dalla sala operativa che hanno dato seguito ad intervento, 1518 gli incidenti rilevati sul territorio, 593 i servizi di prossimità. Merita un breve cenno l’operazione effettuata la settimana scorsa congiuntamente con la Capitaneria di porto e l’autorità sanitaria, finalizzata al contrasto della vendita abusiva del pesce. Ora è necessario dare stabilità a questo Corpo, per mezzo di nuovi punti di ascolto e nuove sedi distaccate, al fine di essere sempre più prossimi ai cittadini”. Il decentramento operativo della Polizia Municipale, iniziato con la realizzazione di una nuova sede nel quartiere Shangai, è stato ulteriormente potenziato con la realizzazione di nuovi punti di ascolto sia nelle aree critiche e periferiche della città – quali piazza Garibaldi e in via Fratelli Bandiera – che nelle zone più a sud, quali Montenero e Quercianella. “Nei cinque anni precedenti abbiamo sempre raccontato la crescita positiva del Corpo – afferma il sindaco Luca Salvetti – adesso con il nuovo mandato possiamo fare un piccolo bilancio: il primo elemento è legato alle assunzioni e al completamento della pianta organica, implementando quest’ultima abbiamo anche favorito l’abbassamento dell’età media degli agenti, così l’entusiasmo di chi inizia si sposa con l’esperienza di chi ha già trascorso un po’ di tempo al servizio. Un altro tema fondamentale è il decentramento amministrativo portato avanti grazie all’apertura di nuove sedi. Tutte queste scelte hanno portato ad una maggiore efficienza, modernità e dinamicità del Corpo di Polizia. Sono convinto che, anche nei prossimi 5 anni, con la professionalità e la grande disponibilità e preparazione che vi distinguono. I risultati saranno eccellenti”.

Gli encomiati:

Ispettore: Daniele Levi

Assistente scelto: Pier Paolo Leoncini

Agenti Scelti: Simone Mazzoni Riccardo Di Rosa

Agente Andrea Bernini

Elogiati:

Ispettori:

Enrico Calastri, Matteo Madonia, Andrea Orzalesi, Lauretana Sforza, Daniele Levi

Assistenti scelti:

Giampaolo Conti, Daniela Giovannetti, Elisabetta Bernini

Assistenti:

Amalia Vuono, Emanuele Tenerani, Iuri Castagnoli

Agenti Scelti:

Valerio Agliata, Michele Montelatici, Mikael Gioli

Agente:

Alessio Borrelli, Marco Baldacci, Monica Meschinelli

Sono stati salutati i colleghi collocati a riposo nell’ultimo anno: Andrea Carlascio e Sergio Paglino.

L’intera cerimonia è stata allietata dalla presenza della Fanfara dell’Accademia Navale della Marina Militare diretta 1° Luogotenente Maestro Franco Impalà. L’inno nazionale è stato cantato dal Tenore Marco Voleri. I cittadini presenti hanno potuto osservare da vicino i veicoli e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al corpo e consultare un opuscolo descrittivo dei risultati raggiunti nel corso dell’anno. Era stato inoltre allestito uno stand dedicato all’educazione stradale con gadget in omaggio per i più piccoli.

