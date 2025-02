La Polizia Provinciale presenta il volume fotografico sulla biodiversità livornese

La presidente Scarpellini: "Un orgoglio vivere in un luogo così ricco e interessante come il nostro". Il libro verrà presentato nelle scuole con l'obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita della biodiversità che ci circonda e, al tempo stesso, promuovere il senso di responsabilità nei confronti del territorio

di Martina Romeo

Presentato nella sala C.A. Ciampi di Palazzo Granducale il volume fotografico “La biodiversità degli ambienti naturali livornesi” realizzato dalla Polizia Provinciale con l’obiettivo di favorire una conoscenza più approfondita della biodiversità che ci circonda e, al tempo stesso, promuovere il senso di responsabilità nei confronti del territorio. “È un orgoglio vivere in un luogo così ricco e interessante come il nostro. Il libro è bellissimo e osservabile quotidianamente anche solo per ammirare la meraviglia del nostro territorio. I pensieri che scaturiscono dalle immagini sono pensieri indirizzati al servizio civile, alla provincia e, in primis, alla stessa Polizia Provinciale – ha aperto il suo intervento la presidente della Provincia, Sandra Scarpellini – Importante è anche ricordare tutte le persone che hanno lavorato con i Comuni per combattere i disastri dell’alluvione e i danni causati dal cambiamento climatico”. “La Provincia ce la mette tutta – ha poi concluso Scarpellini – ma serve molto di più: la stessa valorizza il territorio e dà l’opportunità di mostrarlo in modo più integrale al pubblico. Quella svolta con la Polizia Provinciale, che ringrazio, è una delle attività più importanti e difficili, di attenzione al paesaggio nella sua totalità. Proprio per questo ho subito accolto positivamente il progetto”. Parole condivise anche dal comandante della Polizia Provinciale di Livorno, Maurizio Trusendi, uno dei pionieri del progetto: “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’opera. Ringrazio anche la squadra ancora in servizio, perché è grazie a loro che continuiamo a pensare al nostro ambiente nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo con un’eccellente professionalità”. Durante l’evento non è mancata una menzione speciale ai lavoratori dell’amministrazione comunale scomparsi prematuramente. “Il libro è dedicato a loro – ci ha tenuto a sottolineare il comandante – li ricorderemo sempre con affetto”. Presenti all’iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’Unione Province della Toscana, anche gli autori del libro Rossano del Rio, Giovanni Milano, Alessandro Moretti e Viviana Viviani. “L’idea per il volume è stata del tutto casuale – spiega Moretti – un libro relativo alla Polizia Provinciale che unisce immagini degli aspetti naturalistici della provincia non era ancora mai stato realizzato. Si tratta del primo libro edito dalla Polizia Provinciale, non come tale ma come guardiacaccia”. “È importante riflettere sull’intervento, seppur indiretto, dell’uomo sulla biodiversità – ha aggiunto del Rio, vicecomandante della Polizia Provinciale – È necessario iniziare a intervenire su ciò che un giorno potrà rovinare queste bellezze”. Gli autori hanno poi messo in evidenza il titolo, sottolineando il messaggio quasi provocatorio che lo stesso presenta: “L’insieme dei testi e delle analisi delle singole fotografie permette di prendere coscienza dell’impatto umano sul territorio. Speriamo che il libro diventi uno strumento di educazione ambientale per ognuno di noi”. “La biodiversità degli ambienti naturali livornesi” andrà in tutte le scuole della provincia di ogni ordine e grado.

