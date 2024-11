La posta del cuore di Propaganda Live a Livorno

Un fermo immagine del servizio tratto da La 7

La posta del cuore di Propaganda Live su La 7 ha fatto tappa a Livorno. Protagoniste del servizio di Leonardo Parata, andato in onda il 22 novembre, due simpaticissime signore livornesi, Nadia e Ivana, incontrate su una panchina in piazza del Municipio. “C’è un vento incredibile qui a Livorno, lo sapete che sto facendo qua? Vado in giro per l’Italia e cerco delle esperte di amore e di sesso” esordisce Leonardo. E molte, considerando l’argomento, sono state le risposte divertenti delle due donne.

