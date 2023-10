La probabile traiettoria del cono della tromba d’aria

La traiettoria del cono della tromba d'aria elaborata su Google Maps da Lorenzo Catania

Lorenzo Catania: "Ho elaborato il percorso del cono seguendo i danni maggiori e minori. Si evince che entra dal lungomare, poco dopo la Scalinata di Antignano, e arriva fino alla rotatoria di Montenero"

La tromba d’aria che ha colpito i quartieri Antignano-Banditella-Montenero Basso è durata circa 5 minuti ed è nata sulla costa. Il meteorologo Lorenzo Catania, che ringraziamo per la consuetà disponibilità, attraverso la propria pagina Fb ha pubblicato una serie di scatti relativi ai danni causati dall’evento atmosferico e una interessante mappa relativa al possibile tragitto del cono della tromba d’aria. “Ho elaborato il percorso del cono – spiega l’esperto – seguendo i danni maggiori e minori. Si evince che entra dal lungomare, poco dopo la Scalinata di Antignano, e arriva fino alla rotatoria di Montenero. Dalla rotatoria in poi grosso modo inizia il tratto in salita di via di Montenero e quando un cono d’aria incontra una superficie non più pianeggiante tende a dissolversi. Possiamo stimare che abbia compiuto questo tragitto in circa 5 minuti”.

Condividi: