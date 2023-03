La Provincia aderisce al Patto per la formazione e il lavoro del territorio

In foto il presidente della Provincia Sandra Scarpellini

Sandra Scarpellini: "La trasversalità dell’ente Provincia contribuirà ad ampliare le sinergie tra i comuni a favore di uno sviluppo strategico che intreccia le diverse realtà dell’intero territorio"

La Provincia entra a far parte del Patto locale per la formazione e l’avviamento al lavoro del territorio di Livorno.

“Ringrazio la Regione e il Comune di Livorno per aver valutato con favore e convinzione il nostro ingresso nel Patto. La trasversalità dell’ente Provincia – dichiara la presidente Sandra Scarpellini – contribuirà ad ampliare le sinergie tra i comuni a favore di uno sviluppo strategico che intreccia le diverse realtà dell’intero territorio. A questo obiettivo guarderà anche il ruolo di coordinamento che l’Amministrazione Provinciale svolge nella definizione dell’offerta scolastica degli istituti di istruzione secondaria superiore. La nostra adesione, inoltre, porterà un’attenzione particolare verso la promozione delle pari opportunità e il superamento delle discriminazioni in ambito occupazionale”.

“Siamo molto soddisfatti dalla entrata della Provincia nel patto per la formazione – sostiene Gianfranco Simoncini, assessore alla formazione e lavoro del Comune di Livorno – con questa presenza si rafforzerà l’ambito di intervento anche a temi quali l’orientamento scolastico e il rapporto con gli altri comuni della nostra provincia. In questi anni il nostro patto, primo ad essere firmato in Toscana, ha raggiunto importanti risultati, raccogliendo nuove importanti adesioni e oltre alla Provincia anche l’Ordine dei consulenti del lavoro firmerà il 17 aprile l’entrata nel Patto”.

Condividi: