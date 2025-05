La Provincia ascolta la Generazione Z: un sondaggio per costruire il turismo per i giovani

Bastano 3 minuti per partecipare, ogni risposta sarà preziosa per disegnare il turismo del futuro. Nell'articolo qua sotto il link al questionario

Quali sono le esperienze turistiche che fanno davvero battere il cuore della Gen Z? La Provincia di Livorno lo vuole scoprire con un questionario rivolto direttamente ai giovani tra i 12 e i 25 anni, per progettare un’offerta turistica outdoor su misura: autentica, immersiva e adatta alle nuove generazioni. Obiettivo dell’indagine? Capire gusti, abitudini e desideri dei ragazzi per rendere il territorio provinciale sempre più attrattivo e accessibile per chi cerca esperienze fuori dagli schemi.

Bastano 3 minuti per partecipare, ma ogni risposta sarà preziosa per disegnare il turismo del futuro: https://forms.gle/Z4acJc11TnhnXQSz9

Più giovani partecipano, più il territorio potrà parlare la loro lingua.

