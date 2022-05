La Provincia assume, bando per 1 posto di operaio per il servizio viabilità

Procedura di assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un tecnico operaio. Domande entro il 30 maggio secondo le modalità descritte nel bando

La Provincia ha avvitato la procedura di assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 1 unità con profilo professionale TECNICO OPERAIO CATEGORIA B, posizione economica B1, da assegnare al Servizio Tutela Efficientamento del Patrimonio e del Territorio. Il nuovo assunto sarà destinato, nello specifico, al Distretto Nord, località Crocino. Oltre ai requisiti generali, per la partecipazione è richiesto l’inserimento negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego della Toscana e il possesso della Patente di Guida di tipo C in corso di validità, che devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso, cioè il 16 maggio 2022. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine del giorno 30 maggio 2022, secondo le modalità descritte nel bando. Per tutte le informazioni consultare il bando pubblicato sul sito della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.