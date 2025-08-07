La Provincia cerca un dirigente amministrativo
Selezione pubblica per dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato. Al dirigente amministrativo afferiranno i servizi delle Risorse finanziarie, delle Risorse umane, del Museo di storia naturale e della programmazione scolastica, delle Gare e Centrale di committenza, degli Affari generali
La Provincia ha indetto una selezione pubblica per dirigente amministrativo a tempo pieno e determinato (art. 110 c.1 del D.Lgs. 267/2000). L’incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato della Presidente, salvo riconferma e comunque per un massimo di 3 anni. Al dirigente amministrativo afferiranno i servizi delle Risorse finanziarie, delle Risorse umane, del Museo di storia naturale e della programmazione scolastica, delle Gare e Centrale di committenza, degli Affari generali. Oltre ai requisiti generali e un’esperienza professionale comprovata (DPR. 16/04/2013 n. 70), è richiesta la laurea magistrale appartenente alle classi di Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, Scienze economico-aziendali, Finanza o titoli equiparati/equipollenti in base alla normativa vigente. La selezione sarà effettuata sulla base dei curricula e dei colloqui. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 del 25 agosto 2025, secondo le modalità descritte nel bando reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente al link Bandi di concorso.
