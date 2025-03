La Provincia di Livorno guida l’innovazione sulla mobilità sostenibile

Nell’ambito delle attività del progetto Promoter, finanziato dal programma Interreg Europe dell’Unione Europea, la Provincia ha partecipato alla visita di studio a Budapest, svoltasi dall’ 1 al 13 marzo, organizzata dal partner ungherese del progetto, l’Agenzia di Innovazione della regione meridionale trans-danubiana. “Obiettivo generale del progetto – ha sottolineato Irene Nicotra, responsabile del Servizio Pianificazione e Politiche Europee della Provincia – è quello di favorire la sinergia fra modalità di trasporto sostenibili e infrastrutture hub connesse alla produzione di energia verde, per questo la visita a Budapest si è incentrata sulla conoscenza delle pratiche verdi adottate dal governo locale per rendere il trasporto pubblico più sostenibile”. Insieme a Nicotra, della delegazione della Provincia facevano parte la vicepresidente dell’Ente Eleonora Agostinelli, alcuni soggetti portatori di interesse, tecnici e membri dello staff del servizio provinciale. La visita si è articolata in incontri, sopralluoghi e tavoli di confronto su vari focus: dai bus elettrici alla mobilità sostenibile (biciclette, car sharing) e al trasporto intermodale, dalle comunità energetiche per l’approvvigionamento e distribuzione di energia rinnovabile, ai sistemi di teleriscaldamento per edifici pubblici e alle stazioni di ricarica elettrica connesse ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo di energia dal sole. “Ho partecipato con molto interesse alla visita studio a Budapest, che ha visto la partecipazione di ben 11 paesi diversi – ha affermato la vice presidente Agostinelli -. In particolare ho potuto constatare come queste occasioni di incontro siano una vera e propria fucina di scambi di esperienze e buone pratiche, apprezzando quanto di buono e utile è possibile realizzare attraverso il supporto dei fondi dei programmi europei. Nella fattispecie, il progetto Promoter si occupa delle energie rinnovabili applicate alla mobilità sostenibile, un ambito che conoscevo poco e grazie a questa visita ho potuto visitare in loco strutture e modalità operative estremamente innovative. Per esempio, sono rimasta molto colpita dalla nuova linea di metropolitana di Budapest, completamente automatizzata, e mi ha molto interessato anche l’Hub di scambio della città per micro e macromobilita’ elettrica, uno dei più grandi d’Europa, realizzato grazie ai fondi della Comunità Europea, che serve taxi, scooter, monopattini, pullman e biciclette, con relativi punti di car sharing e di ricarica elettrica. Una struttura che al momento i cittadini di Budapest possono utilizzare gratuitamente”. Tutti i partner del progetto sono interessati a promuovere il trasporto sostenibile a 360 gradi sui propri territori, legandolo alla produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. “Anche la Provincia di Livorno sta lavorando in questa direzione – ha aggiunto Nicotra – e la strategia che abbiamo individuato con i nostri partner locali, supportata dalle risorse del progetto Promoter, mira alla creazione di un Hub di produzione e accumulo di energia, utilizzando superfici ed edifici pubblici e privati, parcheggi. In stretta sinergia con l’Hub si innesta la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili, per innescare pratiche virtuose di autoproduzione energetica e consumo a beneficio delle comunità locali”.

Nel mese di maggio, la Provincia di Livorno ospiterà la nona ed ultima visita di studio nel corso della quale presenterà in maggior dettaglio le esperienze del territorio provinciale e regionale. Il progetto Promoter è realizzato nell’ambito del programma Interreg Europe e conta su un finanziamento complessivo di 2.134.000 euro, di cui circa 400.000 a favore dell’Amministrazione Provinciale.

Il vasto partenariato è composto da: Provincia d Livorno, Municipalità di Rezekne, Lettonia; Consiglio Regionale della Finlandia Centrale; Municipalità di Oostende, Belgio; Centro di Innovazione DEX, Liberec, Repubblica Ceca; Agenzia di Innovazione della regione meridionale trans-danubiana, Ungheria; Consiglio della Contea di Brasov, Romania; Federazione delle Municipalità della Regione Murcia, Spagna; Municipalità di Sintra, Portogallo.

