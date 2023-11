La Provincia di Livorno impegnata in diversi interventi per il ripristino della viabilità

Foto tratta dal profilo Ig Provincia di Livorno

FiPiLi ancora chiusa per l'allagamento del tratto da Livorno a Lavoria

Dopo la gestione delle varie emergenze che si sono verificate durante l’ondata di maltempo che ha investito il territorio provinciale, la Provincia di Livorno, con il proprio personale operativo, continua ad essere impegnata in numerosi interventi finalizzati al pieno ripristino della viabilità. In particolare, i lavori riguardano la pulizia delle carreggiate per la rimozione dei detriti ancora presenti, anche se la maggior parte delle strade sono comunque transitabili. Resta chiusa la SP 2 via della Cerreta all’altezza della intersezione con la SP 555 delle Colline, nel comune di Collesalvetti, per i problemi creati dallo smottamento e dall’erosione della terra sottostante il piano di asfalto. Sul posto è in corso un intervento ma la strada è però percorribile dal lato di Nugola, per chi proviene dalla SP 4 via delle Sorgenti.

Resta chiusa anche la SP 1 Via delle colline per Ponsacco, per l’allagamento della strada dovuto all’esondazione del torrente Isola. L’acqua sta defluendo lentamente e, nonostante la segnaletica che chiude la strada, alcuni automobilisti aggirano i cartelli per provare a passare rimanendo impantanati. Si raccomanda vivamente di evitare queste azioni imprudenti e rispettare il divieto di transito. Nella notte gli operai sono intervenuti alla Villa Maurogordato per rimuovere un grosso albero che dal muro di recinzione era caduto sulla strada comunale.

Attualmente quattro ditte sono state incaricate, in somma urgenza, per la pulizia dei piani viari dai detriti dovuti a piccole frane e smottamenti e per il ripristino delle fosse laterali. Nel distretto stradale sud due squadre sono impegnate nel ripristino della segnaletica verticale abbattuta dal vento e nella rimozione di una quercia caduta questa notte sulla SP16b “Viale di San Guido – sp329”. Si ricorda che anche la FIPILI è ancora chiusa per l’allagamento del tratto da Livorno a Lavoria.

