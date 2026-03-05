La Provincia in visita al Conservatorio Mascagni

La Presidente Scarpellini e la Vicepresidente Agostinelli ricevute dal Presidente Rossi e dal Direttore Rovini. Al centro del confronto: sede, collaborazione istituzionale e prospettive future

Nel pomeriggio di martedì 3 marzo, presso la Sala dei Benefattori del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, il Presidente del Conservatorio Emanuele Rossi e il Direttore Federico Rovini hanno ricevuto la Presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini e la Vicepresidente Eleonora Agostinelli per un incontro istituzionale dedicato ai rapporti tra i due enti e alle prospettive di collaborazione.

Il confronto ha rappresentato un momento importante di dialogo tra istituzioni che, a diverso titolo, condividono la responsabilità di valorizzare una realtà culturale e formativa di primo piano per la città e per l’intero territorio provinciale. Tra i temi affrontati, la presenza del Conservatorio all’interno di Palazzo della Gherardesca, edificio di proprietà della Provincia che da anni ospita stabilmente le attività didattiche e artistiche dell’Istituto e la gestione e fruibilità degli spazi della struttura, in merito alla possibilità di rendere stabilmente utilizzabili alcune stanze al piano terreno, consentendo al contempo al Conservatorio di adeguarle alle esigenze didattiche e istituzionali.

«Il valore del Conservatorio Mascagni è di assoluta eccellenza nazionale – ha dichiarato la Presidente della Provincia Sandra Scarpellini – e il confronto odierno va nella direzione di rafforzare una collaborazione istituzionale che riteniamo importante. Proprio nella consapevolezza del ruolo culturale e formativo che il Conservatorio svolge per i giovani, per la città e per l’intero territorio provinciale, la Provincia ha contribuito, fin dalla sua creazione, alla crescita di questa importante istituzione musicale, mettendo a disposizione strutture adeguate che ne permettessero il pieno sviluppo. Un sostegno convinto che negli anni ha portato al suo trasferimento in una sede prestigiosa, come quella del complesso Gherardesca, di cui il Conservatorio usufruisce in comodato gratuito, per un valore economico di 400 mila euro. Sulla questione di ulteriori spazi disponibili alla Gherardesca – ha aggiunto la presidente Scarpellini – per la Provincia resta prioritario un uso destinato alla didattica, in cui rientra anche il Conservatorio. Per questo credo ci possano essere margini di confronto con la Regione Toscana, per capire se è possibile reperire anche alcuni locali attualmente in uso ad Arti».

Nel corso dell’incontro il Presidente Rossi ha auspicato che la Provincia possa, in futuro, tornare a sostenere il Conservatorio anche con un contributo economico che l’Ente, per le note difficoltà finanziarie, non ha più potuto confermare, sottolineando le difficoltà che da ciò deriva per il bilancio del Conservatorio, anche a fronte di una aspettativa conseguente a una convenzione stipulata al momento della statizzazione, e che potrebbe anche essere valutata negativamente in sede ministeriale per la conferma dell’avvenuta statizzazione.

«Come cittadina livornese – ha sottolineato la Vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli – sento particolarmente l’importanza del Conservatorio per la vita culturale della città, nonché la volontà che esso mantenga un rapporto proficuo e costruttivo con la Provincia».

Il confronto ha toccato anche il tema del miglioramento della gestione complessiva degli spazi comuni del complesso, attraverso la collaborazione con gli altri enti che ne usufruiscono.

«Il Conservatorio Mascagni, realtà universitaria insediata nel territorio provinciale livornese, può costituire una risorsa di cultura per tutti, e potrebbe quindi essere valorizzato dalle diverse realtà, anche economiche, operanti sul territorio – ha dichiarato il Presidente del Conservatorio Emanuele Rossi –: un convinto sostegno da parte dell’Amministrazione provinciale in tal senso potrebbe essere coerente con il ruolo di promozione proprio di un’istituzione come la Provincia».

Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza del Conservatorio Mascagni per la città di Livorno, unica istituzione universitaria nata e sviluppatasi interamente nel territorio cittadino, centrale nella formazione artistica, nella produzione musicale e nella vita culturale locale.

«Il Conservatorio è prima di tutto una comunità di studenti, docenti e musicisti che ogni giorno animano questi spazi – ha aggiunto il Direttore Federico Rovini – e la collaborazione con le istituzioni del territorio è un elemento fondamentale per accompagnare la crescita delle attività didattiche, artistiche e di produzione musicale che caratterizzano il nostro Istituto».

L’incontro si è concluso con una visita agli spazi del Conservatorio e con un momento musicale offerto dalla flautista Irene Berti, che ha eseguito due celebri pagine del repertorio per flauto solo: Syrinx di Claude Debussy e Pièce di Jacques Ibert, offrendo alle rappresentanti della Provincia un breve assaggio dell’attività artistica che quotidianamente anima il Conservatorio Mascagni.

