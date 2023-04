La Provincia mette in vendita diversi immobili

Sulla base delle richieste presentate, l’Amministrazione valuterà l’opportunità di attivare la procedura di vendita più appropriata

Nell’ambito del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025”, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.13/2023, la Provincia mette in vendita una serie di immobili, e a tal fine ha predisposto un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche. Sulla base delle richieste presentate, l’Amministrazione valuterà l’opportunità di attivare la procedura di vendita più appropriata, nel rispetto delle norme vigenti e del proprio Regolamento per le alienazioni dei beni immobili, previa istruttoria tecnica per la stima del valore del bene in vendita. L’avviso e la modulistica per la presentazione della manifestazione di interesse, che comunque non dà origine ad obblighi per il soggetto interessato, è disponibile sul sito della Provincia, con l’elenco dettagliato dei beni disponibili.

Condividi: