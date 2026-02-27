La Provincia ospita i partner del progetto europeo Cycleright

Le attività prenderanno il via martedì 3 marzo, al Museo della Storia Naturale del Mediterraneo, con una sessione plenaria focalizzata sull'importanza crescente del ciclismo in Italia

Il 3 e 4 marzo la Provincia ospiterà la sesta visita di studio del progetto Cycleright, finanziato dal programma europeo Interreg Europe, con due giornate dedicate al confronto su esperienze legate a infrastrutture, percorsi ciclabili e servizi di interesse per i ciclisti. L’iniziativa vede la partecipazione di oltre quaranta partecipanti, tra partner e soggetti portatori di interesse, provenienti da Ungheria, Belgio, Moldova, Montenegro, Polonia, Romania e Svezia. Le attività prenderanno il via martedì 3 marzo, al Museo della Storia Naturale del Mediterraneo, con una sessione plenaria focalizzata sull’importanza crescente del ciclismo in Italia, con particolare riferimento alla Toscana ed alla Ciclovia tirrenica. Saranno, poi, affrontati i temi della valutazione di impatto delle ciclovie turistiche e l’importanza della progettazione europea condivisa nella costruzione di politiche e strategie integrate per la mobilità sostenibile. Infine, saranno presentati il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Area Vasta livornese (PUMS), che la Provincia sta predisponendo e il BiciPlan urbano di Livorno. Nel pomeriggio i partecipanti percorreranno in bicicletta l’itinerario ciclabile del lungomare, visitando il bike park del Parco del Mulino, la nuova Ciclostazione recentemente inaugurata a fianco della stazione ferroviaria di Livorno ed altri punti di interesse sull’area cittadina. La mattina di mercoledì 4 marzo i partecipanti partiranno alla scoperta degli itinerari rurali ciclabili del nostro territorio, percorrendo in bicicletta parte del “Grand Tour Costa degli Etruschi” da Castagneto C.cci fino a Bolgheri e San Guido. Nel pomeriggio si terrà un workshop conclusivo in cui i partner si confronteranno sulle azioni da sviluppare congiuntamente, a partire dalla seconda metà del 2026, per il miglioramento delle politiche di governo sul tema della accessibilità e sicurezza dei percorsi ciclabili in ciascuna area partner.

