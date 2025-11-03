La Provincia partecipa al progetto Coast Craft
Protezione delle coste, adattamento climatico e sviluppo economico sostenibile sono gli obiettivi del progetto Coast Craft, che vede la Provincia di Livorno partecipare, per l’Italia, insieme ad un vasto partenariato delle regioni costiere europee
Protezione delle coste, adattamento climatico e sviluppo economico sostenibile sono gli obiettivi del progetto Coast Craft, che vede la Provincia di Livorno partecipare, per l’Italia, insieme ad un vasto partenariato delle regioni costiere europee: Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Albania, Lituania, Spagna. Grazie ai finanziamenti del programma Interreg Europe, le attività di Coast Craft si potranno concentrare sul rafforzamento delle aree costiere attraverso lo scambio di conoscenze, lo sviluppo di politiche comuni e la cooperazione innovativa in ambito internazionale. Avviate nel giugno scorso, con l’evento di lancio a Vlissingen, le attività del progetto proseguiranno con una serie di incontri nei vari paesi partner, dove saranno approfondite le sfide comuni relative, in particolare, alla sicurezza e all’ecologia costiera. Attraverso le scambio tra le migliori pratiche, gli enti partecipanti potranno esplorare possibili miglioramenti delle politiche locali, sperimentare nuove strategie di sviluppo e lavorare insieme su soluzioni sostenibili che abbiano un impatto ecologico ed economicamente dinamico per le zone costiere europee, sia a livello locale che generale. Le aree partner che partecipano sono: Comune di Vlissingen, Paesi Bassi; AG Oostende e Provincia delle Fiandre Occidentali, Belgio; Unione delle autorità locali bulgare del Mar Nero, Bulgaria; Libero di viaggiare, Qender, Albania; Amministrazione delle Aree Minori Protette della Lituania, Lituania; Direzione generale dell’Assetto territoriale e dell’architettura, Región de Murcia, Spagna; Provincia di Livorno, Toscana, Italia.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.000 su Fb, 14.000 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.