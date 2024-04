La Provincia un esempio positivo di gestione dei progetti europei

La funzionaria Irene Nicotra spiega l’importanza degli effetti positivi che la cooperazione europea porta a livello dei territori dei paesi partner dei progetti

L’esperienza maturata dalla Provincia nella gestione di vari progetti del programma Interreg Europe, tra cui Threet e il recente Promoter (per lo sviluppo di azioni di governo locale nell’ambito della sostenibilità ambientale), nonché come partner in progetti come Ebussed, CycleRight e DSBPGovernance, è stata al centro dell’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Skopje, in Macedonia del Nord. A spiegare l’importanza degli effetti positivi che la cooperazione europea porta a livello dei territori dei paesi partner dei progetti è stata Irene Nicotra, funzionaria responsabile del Servizio Pianificazione e Politiche europee della Provincia di Livorno. “Conoscere le esigenze, i problemi, i bisogni di persone e regioni europee diverse dalle nostre che, come noi, ambiscono a migliorare e crescere, ci ha permesso di lasciarsi ispirare dalle esperienze di altri che prima di noi si sono fatti domande simili”, ha sottolineato Irene Nicotra nel suo intervento. “Il Programma Interreg Europe ci ha consentito di adottare un metodo di lavoro che ha poi dato vita a reti attive e stabili tra istituzioni locali, associazioni, gestori di servizi e imprenditoria. Andare a visitare in loco e toccare con mano le attività svolte nei vari territori dei paesi aderenti ai progetti, ha permesso a tutti i soggetti partner di conoscere le soluzioni che altri hanno trovato per problematiche simili e questo aiuta tutti a risparmiare tempo ed energie, adattando in modo diverso, ma utile al proprio contesto, le soluzioni che altri hanno già sperimentato e utilizzato”. L’evento, a cui erano presenti numerosi rappresentanti di amministrazioni pubbliche della Macedonia del Nord, è stato organizzato dall’Interreg Europe point of contact locale, in occasione della presentazione della terza call di proposte progettuali, aperta per la prima volta anche a sette nuovi paesi dell’Europa dell’Est e dei Balcani. Nello scorso autunno la Provincia aveva portato la propria esperienza in merito allo sviluppo di programmi in ambito comunitario, in due importanti contesti di livello europeo, come la Seconda Conferenza Mondiale sui Cambiamenti Climatici e la Sostenibilità, svoltasi a Roma, e l’evento del programma Interreg Europe, ad Evora, in Portogallo, dedicato alle soluzioni MaaS (Mobilità come Servizio) per aree a bassa o bassissima densità di popolazione.

