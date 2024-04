La Provincia vende l’ex Stazione Barriera Garibaldi di via Firenze

Si tratta di una palazzina indipendente con giardino, composta da due appartamenti (piano terra e primo), ex sede della stazione Barriera Garibaldi. La procedura d’asta prevede la valutazione delle offerte al rialzo rispetto al prezzo di base pari a 279.750 euro

Nell’ambito del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023-2025”, la Provincia pubblica un nuovo avviso di vendita tramite asta pubblica (terzo incanto), dell’immobile ex Stazione di Barriera Garibaldi in via Firenze. Si tratta di una palazzina indipendente con giardino, composta da due appartamenti (piano terra e primo), ex sede della stazione Barriera Garibaldi. La procedura d’asta prevede la valutazione delle offerte al rialzo rispetto al prezzo di base pari a 279.750 euro. Le offerte dovranno pervenire all’Amministrazione entro il 13 maggio 2024, ore 12:00, secondo le modalità descritte nell’avviso. La determina dirigenziale (n° 910/2024) con l’avviso e i relativi allegati sono consultabili sul sito della Provincia, nella sezione Amministrazione Trasparente seguendo il seguente link: bandi di gara e contratti/Aste. Maggiori informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimonio della Provincia di Livorno alla mail: [email protected]

