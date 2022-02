La questura ha ricordato Giovanni Palatucci “Giusto tra le nazioni”

La sua opera ha contribuito a salvare la vita di circa 5000 persone e per questo lo stato di Israele gli ha conferito il titolo di “Giusto tra le Nazioni” e presso il Museo Memoriale dell’Olocausto – Yad Vashem è stato piantumato un bosco di 5000 alberi a lui intitolato

Si è tenuta questa mattina nel piazzale della sede centrale della Questura di Livorno la cerimonia di commemorazione del Questore reggente di Fiume Giovanni Palatucci, morto di stenti nel campo si concentramento di Dachau dove era stato internato dalle SS tedesche perché ritenuto responsabile di aver favorito la fuga di numerose persone ebree.

Ad aprire la cerimonia il questore Roberto Massucci che insieme al provveditore agli Studi Andrea Simonetti ha voluto coinvolgere gli oltre 150 ragazzi provenienti da tutta la provincia in riflessioni sulla vita di Palatucci, sull’alto senso del suo sacrificio e sui rischi sempre attuali di atteggiamenti di prevaricazione tra esseri umani di cui la storia è drammaticamente piena , come testimonia la giornata odierna che la Repubblica Italiana ha riconosciuto come il giorno del ricordo della tragedia degli italiani delle foibe.

Toccanti le riflessioni dei ragazzi accompagnati dalla passione e dall’entusiasmo dei loro insegnanti.

Purtroppo non è riuscito a salvare la sua vita. Infatti i nazisti, che scoprirono il suo progetto, lo arrestarono nel 1944 e, ristretto all’interno del campo di sterminio di Dachau (Germania), morì il 10 febbraio del 1945.San Giovanni Paolo II, durante il Giubileo del 2000 lo ha annoverato fra i martiri del ventesimo secolo.