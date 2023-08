La raccolta dell’organico tornerà ordinaria dal 1 settembre

Il numero dei passaggi settimanali per la vuotatura dei contenitori di colore marrone torneranno ad essere 2 (anziché 3 come previsto nei mesi di giugno, luglio e agosto)

Il servizio di raccolta “porta a porta” dell’organico rivolto alle utenze domestiche che utilizzano i mastelli tornerà ordinario a partire da venerdì 1 settembre dopo che per tutto il periodo estivo è risultato potenziato. Ne consegue che il numero dei passaggi settimanali per la vuotatura dei contenitori di colore marrone torneranno ad essere 2 (anziché 3 come previsto nei mesi di giugno, luglio e agosto). Ecco il dettaglio con i giorni indicati per i 2 passaggi ordinari destinati alla raccolta dell’organico da venerdì 1 settembre suddivisi per zona:

AREA SAN JACOPO-MARRADI (ZONA VERDE):

Raccolta: lunedì e giovedì mattina

Esposizione mastello: dalle 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta, alle 5.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA ARDENZA-LA ROSA (ZONA ARANCIO):

Raccolta: martedì e venerdì mattina

Esposizione mastello: dalle 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta, alle 5.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA LIVORNO SUD (ZONA BLU e ZONA BLU TARIP)

Raccolta: mercoledì e sabato mattina

Esposizione mastello: dalle 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta, alle 5.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA VITTORIA-STAZIONE-ZOLA (ZONA GIALLA):

Raccolta: lunedì e giovedì mattina

Esposizione mastello: dalle 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta, alle 5.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA LIVORNO NORD (ZONA ROSSA):

Raccolta: mercoledì e sabato mattina

Esposizione mastello: dalle 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta, alle 5.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA LIVORNO NORD LA VENEZIA

Raccolta: mercoledì e sabato mattina

Esposizione mastello: dopo le ore 24.00 ed entro le 8.30 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA LIVORNO EST (ZONA INDACO):

Raccolta: martedì e venerdì pomeriggio

Esposizione mastello: dalle ore 7.00 alle 12.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

AREA PICCHIANTI-PORTA A TERRA (ZONA VIOLETTO):

Raccolta: martedì e sabato pomeriggio

Esposizione mastello: dalle ore 7.00 alle 12.00 del giorno di raccolta (ritiro del contenitore vuoto quanto prima e non oltre le 19.30)

Si precisa che per le utenze domestiche che utilizzano i cassonetti condominiali, così come per i residenti delle aree Centro allargato e Pentagono e tutti gli esercenti, le modalità di raccolta rimarranno invariate.

Per ulteriori informazioni: call center 800-031.266, [email protected], www.aamps.livorno.it, facebook-APP (“AAMPS Livorno”).

