La Rai a Livorno per una puntata di Bellitalia

La rubrica settimanale della Rai dedicata alla storia e alla cultura del nostro Paese fa tappa a Livorno: ville e musei, Goldoni, la Terrazza e il quartiere Venezia sono i luoghi selezionati per le riprese tv

Bellitalia, la rubrica settimanale della Rai dedicata ai beni culturali, ai musei e ai restauri, ma anche al paesaggio, ai centri urbani, alle tradizioni, a personaggi e curiosità collegati alla storia e alla cultura del nostro Paese, fa tappa a Livorno per alcune riprese da montare e mandare in onda prossimamente. Grazie alla collaborazione dell’ufficio stampa del Comune, che ringraziamo, siamo in grado di dirvi quali sono i luoghi scelti per le riprese tv: il quartiere della Venezia con il Museo della Città, la Fortezza Vecchia e il ponte del Nepomuceno, Villa Mimbelli e il Museo Fattori, la Terrazza Mascagni e il Teatro Goldoni con il Museo Mascagnano.

