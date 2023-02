“La riserva faunistica”. Suspense e mistero nel libro dell’agente della Municipale

L'agente della Municipale, Riccardo Palladini, con il premio "Melagrana" vinto per la sezione "inediti"

Vincitore del primo premio Melagrana e medaglia di bronzo al premio Navarro, il testo racconta la storia di Leonardo Magni, un ex giornalista coinvolto in questioni religiose e fantascientifiche. Gran parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza

di Giulia Bellaveglia

“La riserva faunistica” è il titolo del libro scritto da Riccardo Palladini, vigile urbano di professione e scrittore per passione, e messo sul mercato da Historica edizioni. Un testo rivelazionistico, thriller, religioso e fantascientifico, nato da una storia quasi surreale, che vanta già ben due riconoscimenti di alto livello: il primo premio Melagrana e il terzo posto al premio Navarro. “Tutto è nato da un sogno – spiega Palladini – e di solito io non sogno mai. Questa volta ho visto in lontananza una suora anziana con due grandi occhi celesti, si è allontanata, non ha detto niente ed è finito il sogno”.

Ed ecco che per l’autore livornese, arriva il momento di mettere su carta ciò che ha sognato. “Ho sentito – prosegue – come l’esigenza di dover buttare giù due righe. Ho letto dei libri a riguardo, guardato qualche video e alla fine ho trovato una strada. Il libro racconta la storia di Leonardo Magni, un ex giornalista che inizia ad occuparsi di religione dopo la misteriosa scomparsa della moglie. Pochi anni dopo, la figlia comincia ad accusare dei mal di testa in concomitanza con quella che potrebbe sembrare la comparsa di un ipotetico amico immaginario. Su suggerimento dello psicologo, Leonardo si rivolge ad esperti in vari ambiti, non solo medici ma anche religiosi. La svolta arriva durante un viaggio dall’altra parte del mondo”. Una grande soddisfazione e un successo del tutto inaspettato.

“Dopo il terzo posto al premio Navarro ho deciso di seguire un corso di narratologia e ho apportato alcune modifiche, ricevendo i contatti di diverse case editrici. Prima di tutto questo l’avevo già fatto leggere a mio figlio e ad una collega, mi hanno dato del pazzo – ride ndr – ma alla fine sono rimasti davvero contenti”.

All’impresa non manca poi il lato solidale: il 40% del ricavato sarà infatti devoluto alla ricerca per la fibrosi cistica e un altro 40% all’Associazione Felix per il sostegno ai gatti randagi. “Il finale – conclude – l’ho volutamente lasciato aperto. Scegliere di proseguire è difficile, perché non sono uno scrittore professionista e perché per fare questo testo ci ho messo più di 3 anni di notti insonni per non togliere tempo alla famiglia. Ma chi lo sa, mai dire mai”.

