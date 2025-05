La scrittrice Anna Bertini candidata al Campiello con “Il tema di Ethna”

Il romanzo, ambientato tra Livorno, Firenze e l'Irlanda, porta la città labronica tra i candidati al prestigioso premio letterario. L'autrice: "Essendo una storia che si sviluppa in gran parte a Livorno, penso sia una bella cosa per il territorio"

di Giulia Bellaveglia

C’è un po’ di Livorno nella corsa al prestigioso Premio Campiello 2025. La scrittrice livornese Anna Bertini, già nota per il suo stile raffinato e intimo, è tra i candidati con “Il tema di Ethna”, edito da Arkadia. Un romanzo che intreccia musica, identità e memoria, ambientato tra Toscana e Irlanda, con una forte presenza della città labronica. “È una candidatura – dice Bertini -, e io sono consapevole che partecipare non significa arrivare in finale, però sono felice che la mia casa editrice abbia deciso di propormi. Essendo una storia che si sviluppa in gran parte a Livorno, penso sia una bella cosa per il territorio”. La proposta al premio è partita infatti proprio dall’editore. “In genere sono le case editrici che candidano i testi, poi la giuria fa varie selezioni fino alla finale”. Il libro si sviluppa tra Firenze, Livorno e l’Irlanda. Al centro c’è Ethna, una musicista irlandese cresciuta in Italia, violoncellista e insegnante. Durante una vacanza a Castel Sonnino, che nel testo diventa un suggestivo hotel, la protagonista vive un’esperienza che mette in discussione la sua esistenza. La narrazione alterna elementi reali a finzione. Alcuni personaggi sono esistiti davvero, come Alex Gibson, fondatore della International School of Florence, che diventa uno degli attori principali. “Come molti, ho cominciato scrivendo poesie, poi racconti. Nel 2020 ho pubblicato il mio primo volume e questo è il secondo. I miei riferimenti sono stati Antonio Tabucchi e Daniele Del Giudice. Li ho sempre considerati un po’ come maestri, anche nei primi studi di scrittura”. L’esperienza musicale dell’autrice, inoltre, si riflette profondamente nella narrazione.

Prima di dedicarsi ai libri, la scrittrice ha infatti lavorato come manager musicale, seguendo carriere di artisti lirici e organizzando tournée internazionali. “Ho fatto questo lavoro fino al 2011, poi ho adottato una bambina e, con lei a scuola, non riuscivo a viaggiare più di tanto. Così ho finalmente trovato il tempo per scrivere”. E per il futuro qualcosa bolle già in pentola. “Sto lavorando al mio terzo romanzo, ambientato tra Livorno, l’Isola d’Elba e Minorca, dove trascorro parte dell’anno. Sarà ancora un intreccio di realtà e invenzione”. Con “Il tema di Ethna”, Anna Bertini non solo porta la sua voce al Campiello, ma offre un tributo poetico alla nostra città. Un’occasione per far conoscere, anche oltre i confini locali, un territorio ricco di storie e suggestioni. Buona fortuna Anna!

