“La Scuola di Carta” scende in piazza: “No al degrado”

Non sono mancati sit-in sull'asfalto, striscioni, cori e fumogeni. Alcuni disagi alla circolazione nei tratti di strada circostanti il municipio cittadino e nelle zone limitrofe proprio a causa della manifestazione messa in atto dagli studenti

Circa 400 studenti sono scesi in piazza davanti a Palazzo Civico per manifestare e dire no “al degrado di studenti e lavoratori della scuola” (foto Lorenzo Amore Bianco). Il ritrovo era stato programmato dal collettivo livornese “La Scuola di Carta” intorno alle 10 di venerdì 28 gennaio e molti alunni degli istituti superiori cittadini supportati dai collettivi di altre città toscane, tra tutti i vicini pisani che sono arrivati alla stazione di piazza Dante in circa un centinaio per non perdere occasione per manifestare.

Ingente il servizio di sicurezza messo in piedi da questura e polizia municipale. Agenti presenti sul posto in maniera massiccia per coordinare e veicolare al meglio la manifestazione per garantire il diritto di manifestare senza travalicare gli importanti dettami del vivere civile.

“Abbiamo raccolto problematiche da molti istituti del territorio della provincia di Livorno come la mancanza di laboratori, aule piccole, edifici fatiscenti e soluzioni tampone che invalidano la didattica – fanno sapere dal collettivo studentesco – e la nostra lotta è stata appoggiata dalla Consulta provinciale degli studenti, i lavoratori della GKN, il collettivo Insorgiamo, l’associazione Stop Comprensivi, il movimento studentesco romano OSA, il collettivo Scuole in rivolta pisano e vari collettivi delle suddette città e altre realtà. Anche la Consulta Provinciale degli Studenti ha deciso di supportare e condividere le istanze espresse dagli studenti in mobilitazione”.