La seconda vita di Luca: “L’arte mi ha salvato”

Un fermo immagine di Luca durante l'esibizione a E Viva Il Videobox, il programma spin off di Viva Rai2! di Fiorello

La storia di Luca, 35 anni, livornese, scrittore e autore/attore teatrale e artista in tv a E Viva Il Videobox su Rai 2: "Per me oggi è importante fare prevenzione e sensibilizzare. Porto sul palco tre maschere: Silenzio, Lacrima ed Euforia"

“Ho iniziato questa seconda vita all’età di 31 anni dopo 13 mesi di comunità. Mesi che comunque, diciamo così, sono stati ben investiti perché mi hanno permesso di avvicinarmi al mondo della scrittura e della recitazione. L’arte mi ha salvato la vita”. Oggi Luca Pagliai, livornese, 35 anni, un passato da tossicodipendente, è uno scrittore e autore/attore teatrale in carriera, diciamo così, con il suo spettacolo Il Teatro delle Maschere tratto dai suoi due libri L’Alfabeto della Sofferenza e Sogni e Riflessi. “Lo spettacolo è un reading teatrale e poetico – spiega Luca – e lo sto portando a teatro in Brianza, dove mi sono trasferito, per essere vicino alla fidanzata e per essere vicino a Milano che secondo me è la capitale del teatro insieme a Roma”. Luca è autodidatta nella recitazione come nella scrittura ma “sto pensato di perfezionarmi seguendo dei corsi quando mi sarò trasferito definitivamente” e questa sua bravura è stata notata anche dagli autori del programma E Viva Il Videobox – il programma spin off di Viva Rai2! di Fiorello dove si esibiscono performer di ogni genere, o aspiranti tali, gente comune e chiunque abbia voglia di raccontare le proprie inclinazioni.. “Mi sono candidato e sono stato chiamato”. Luca è andato in onda nella puntata del 14 marzo. Per tornare al progetto teatrale Il Teatro delle Maschere, Luca spiega che è “un progetto secondo me unico nel suo genere. Scritto, diretto e interpretato da me, nasce con lo scopo di dare voce a chi di voce non ne ha: tossicodipendenti, emarginati, donne vittime di violenza… Parto dai miei duri trascorsi per allargarci a fatti di cronaca e di attualità che coinvolgono milioni di uomini e donne in tutto il mondo. La peculiarità di questo spettacolo è che interpreto me stesso e altri tre personaggi rappresentati da tre maschere (Silenzio, Lacrima ed Euforia) simboleggianti tre lati della mia persona, o se vogliamo dell’animo umano. Voglia di riscatto e rabbia, depressione, felicità incontrollata. Per me oggi è importante fare prevenzione e sensibilizzare le persone verso problemi che mi hanno coinvolto quando ero ragazzino e che hanno coinvolto anche persone che ho amato”.

