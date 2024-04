La signora Isabella è tornata a casa

Stefano, che ringraziamo per la disponibilità, mano nella mano con la mamma Isabella durante una passeggiata dopo il rientro a casa

Il 28 febbraio l'incendio nel condominio in via Città del Vaticano in seguito al quale è rimasta intossicata. I figli Stefano e Catia: "Il pensiero di mamma spesso torna a quella sera. Diciamo che almeno, anche se non è del tutto fuori pericolo, lo scoglio più grande è stato superato. Un ringraziamento a Casalp"

Quarantadue giorni dopo l’incendio del 28 febbraio scorso nel condominio in via Città del Vaticano in seguito al quale è rimasta intossicata e il figlio Milco, che viveva con lei, ha perso la vita, Isabella è tornata a casa. Una casa messa a disposizione dal Comune tramite Casalp in quanto inagibile quella alla Scopaia. “Cogliamo l’occasione per ringraziare Michela di Casalp che ha dato il massimo sbrigando tutta la parte burocratica di assegnazione dell’appartamento” spiegano i figli, Stefano e Catia, che ringraziamo per la disponibilità. Oggi Isabella, 80 anni, segue un programma di riabilitazione in casa con i figli che, a turno, la fanno camminare all’aria aperta: 30-40 passi giornalieri. “Per mamma sono state, e sono, giornate non semplici dal punto di vista fisico e emotivo; il pensiero spesso le torna a quella sera. Noi e le nostre famiglie le stiamo vicino. Diciamo che almeno, anche se non è del tutto fuori pericolo, lo scoglio più grande è stato superato”.

