La soprano del fango ospite in Fortezza

Si tratta dell'artista siberiana Radmila Novozheeva, classe 1991, diventata famosa in questi giorni grazie alla sua esibizione nel fango della famosa aria tratta dal Flauto Magico. Il maestro Cristiano Grasso l'ha contattata e Mario Menicagli l'ha invitata, con successo, ad esibirsi qua in Fortezza Vecchia il 6 luglio per "L'opera da dieci soldi"

di Giacomo Niccolini

In molti la avranno notata in questi tragici e drammatici giorni di alluvione che hanno messo in ginocchio l’Emilia Romagna. Lei è la soprano siberiana Radmila Novozheeva, classe 1991, balzata agli onori della cronaca in questi giorni grazie ad un video diventato virale (che riportiamo qua in pagina) e che l’ha vista cantare magistralmente la famosissima aria della “Regina della notte” dal Flauto Magico, con stivali felpa infangati a casa della sua maestra Pia Zanca dove era corsa per aiutarla a spalare via tutto il dolore e la melma che si era accumulata proprio tra le sue mura domestiche.

Così, tra un secchio di fango portato via e un altro, ecco che la musica salva ancora. E parte con questa melodia che incanta tutti.

Tra la bellezza della musica e della sua voce e le lacrime miste a fango, miste a quel dolore che ancora si respira. Ma lei canta e rapisce.

E tutto ciò non poteva rimanere inosservato specialmente qua a Livorno dove, purtroppo, una situazione simile ha già squarciato i nostri cuori. Così ecco che il maestro dei cori SpringTime e Monday Girls, Cristiano Grasso, nota il video che diventa virale. E si mette alla “caccia” della soprano. La contatta e poi passa la palla a Mario Menicagli che non perde occasione: “Verresti a a cantare a Livorno?”. E la risposta è stata “Sì, grazie mille volentieri”.

Così ecco fatto. Il 6 luglio, in Fortezza Vecchia, per “L’opera da dieci soldi -Mimì, Violetta e le altre”, la soprano Radmila Novozheeva sarà “nostra” ospite e si esibirà portando alla ribalta proprio quell’aria che ha cantato pochi giorni fa con gli stivali sporchi di fango.

L’artista si ripeterà poi il giorno seguente, il 7 luglio, sempre su invito di Mario Menicagli che, in qualità di direttore artistico del Festival Internazionale di San Gimignano, l’ha voluta con sé anche per il giorno dopo in terra senese.

Qua sotto, il video pubblicato sul canale youtube del Corriere di Romagna.



