“La storia di Livorno con un click”, ecco il portale per i testi digitalizzati

Il sito internet contiene saggi, schede bibliografiche e articoli aventi come oggetto di studio Livorno e il suo territorio. L'assessore alla cultura Simone Lenzi: "Livorno è ricca di un serbatoio di storie e di studiosi"

di Giulia Bellaveglia

“La storia di Livorno con un click”. Un progetto, quello appena citato, che già con il proprio nome introduce alla perfezione ciò che l’Associazione livornese storia, lettere e arti ha voluto mettere in piedi grazie al sostegno del Comune di Livorno, dell’Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi e al supporto economico fornito da Fondazione Livorno attraverso il bando “Emergenza cultura: sostegno post Covid-19 ai soggetti del comparto attività artistiche e culturali”: un vero e proprio portale online, accessibile all’indirizzo dedicato, contenente saggi, schede bibliografiche e articoli aventi come oggetto di studio Livorno e il suo territorio. “Come ente – spiega il presidente dell’Associazione livornese storia, lettere e arti Marcello Murziani – avevamo l’intenzione di andare verso un’innovazione. La crisi legata al Covid per noi ha generato un’opportunità, consentendo ad un’utopia di diventare realtà grazie ad una sinergia per cui abbiamo realizzato qualcosa di bello e importante. Naturalmente, questo è un primo passo, ma il sito può essere integrato ed arricchito sotto molti punti di vista”.

Tre gli obiettivi del progetto: adeguarsi ai giovani utilizzando l’online, digitalizzare testi disponibili ad ora esclusivamente sul cartaceo e ampliarsi il più possibile entro un paio d’anni.

“Che a Livorno – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – ci siano soltanto ignoranti è la frase più falsa del mondo. Livorno è ricca di un serbatoio di storie e di studiosi che si sono dedicati allo studio del territorio con dedizione e mantenendo spesso un basso profilo. Una città che non avrà un enorme patrimonio monumentale, ma che è dotata di una grande ricchezza, quella della propria storia”.

“Questo lavoro – aggiunge il presidente di Fondazione Livorno Luciano Barsotti – si configura come un grande progetto di studio e di ricerca che come ente portiamo avanti da anni. Ecco perché l’iniziativa ci è sembrata più che degna di essere sostenuta e pienamente in linea con il nostro percorso”.

