La storia di Pianosa rivive nell’innovazione digitale

Il 25 agosto la proiezione sull’isola del filmato, alla presenza del professor Matteo Braconi, docente universitario a Roma UNI3 e Responsabile della Toscana e dell’Umbria della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

L’Associazione per la difesa dell’Isola di Pianosa ODV ha partecipato al bando PNRR del Ministero della Cultura (M1C3 – investimento 3.3 supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale TOCC000L6479) con il progetto dal titolo “Pianosa: nuova vita alla sua storia (PINVAS)”, ottenendo un importante finanziamento pari a 75.000 euro.

Grazie al progetto, in corso di realizzazione, il borgo storico di Pianosa e i Bagni di Agrippa rivivranno virtualmente. Obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello della completa digitalizzazione del patrimonio iconografico e documentario che l’Associazione ha acquisito nel tempo, ora solo parzialmente accessibile nel sito museale aperto da aprile ad ottobre sull’Isola, rendendolo pienamente fruibile dal pubblico attraverso le nuove tecnologie.

Il progetto prevede la creazione di uno spazio tridimensionale digitale, nel quale le persone potranno interagire come se fossero sull’isola. Lo strumento virtuale permetterà lo sviluppo di due scenari nell’ambito del Metaverso: il borgo storico, con il vecchio porticciolo e i Bagni di Agrippa, che il pubblico potrà vedere, sia in realtà virtuale che in 2D, così come apparivano rispettivamente dopo primi insediamenti medioevali e alla fine del primo secolo d.C..

Nei mesi scorsi la società Human Drone Team s.r.l. ha effettuato con i droni i rilievi aerofotogrammetrici delle aree del Porto Vecchio e della Villa a Mare, conosciuta come di Villa di Agrippa Postumo, mentre la società KMedia SAS, collaboratrice ufficiale di Google Maps Street View, ha realizzato le foto e le riprese da terra con una specifica videocamera a 360°.

La combinazione delle immagini disponibili renderà possibile ricostruire non solo l’ambiente virtuale dell’Isola, ma anche sviluppare un modello, accessibile a distanza, che sarà fondamentale per futuri lavori di restauro nel borgo storico, grazie all’inserimento in un sistema di Building Information Modelling (BIM).

Tutti i rilievi e le varie riprese sono state realizzate grazie alla collaborazione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, dell’Agenzia del Demanio di Toscana e Umbria e della Soprintendenza di Pisa e Livorno che hanno rilasciato le necessarie autorizzazioni.

E proprio da questo lavoro nasce l’idea di un ulteriore sviluppo progettuale, collaterale al progetto PNRR PINVAS e finanziato in toto dall’Associazione, che mira ad ampliare e completare la divulgazione delle conoscenze storiche dell’Isola con l’aggiunta delle immagini delle Catacombe di Pianosa.

A questo proposito è stata contattata la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, sotto cui ricade la responsabilità della gestione del sito catacombale, che ha aderito con entusiasmo alla proposta.

Il materiale realizzato entrerà a far parte del patrimonio documentale del progetto PINVAS e, inoltre, sarà messo a disposizione della stessa Pontificia Commissione che potrà utilizzarlo ai fini della conservazione del sito.

In occasione della consegna ufficiale del materiale, il 25 agosto il prof. Matteo Braconi, della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, sarà a Pianosa ospite dell’Associazione, per una visita alle Catacombe e nell’occasione sarà visionato il lavoro in 3D effettuato con la proiezione del filmato con le immagini riprese.

Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare la sottoscritta al numero 348.9252672

oppure il sig. Alessandro Scotto, presidente dell’Associazione per la difesa dell’isola di Pianosa ODV

al num. 328.8232317

Condividi:

Riproduzione riservata ©