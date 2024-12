La storica commerciante Edda compie 90 anni

Le tre figlie Elisabetta, Alessandra e Gioia, i nipoti Francesca, Elisa, Arianna, Matteo e Andrea e i bis nipoti le augurano buon compleanno

La signora Edda Carrai, per tutti Dianora come il nome del negozio, compie oggi 90 anni. “Volevamo rendere omaggio ad una storica e grande commerciante della città” spiega la famiglia attraverso una delle nipoti, Francesca, che ringraziamo per la disponibilità. Nata a Livorno, la signora Edda tiene molto alla cura personale, è un aspetto a cui dà molta importanza tanto che le piace ancora oggi farsi truccare. Ha aperto il negozio di pellicce in via Bernardina nel 1982, attività che negli anni si è poi trasferita in via Magenta. Le tre figlie Elisabetta, Alessandra e Gioia, i nipoti Francesca, Elisa, Arianna, Matteo e Andrea e i bis nipoti le augurano buon compleanno.

