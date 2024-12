La storica “Pelletteria e Valigeria Fraschi” passa la mano, in pensione Gigi e Rossella

Lo storico negozio di borse e valigie in via del Cardinale di Gigi Fraschi e Rossella Orsini chiude i battenti dopo 41 anni di attività. "Presto riaprirà con un altro nome. Abbiamo ceduto la gestione. Noi lasciamo il testimone senza rimpianti e con il sorriso sulle labbra. Grazie a tutti per l'affetto dimostrato"

di Giacomo Niccolini

L’ultima valigia è lì, dietro alle loro spalle. Il resto degli scaffali è vuoto. Un sospirone, un sorriso per le ultime due foto di rito che sanciscono il momento e poi via, chiudere quella porta alle spalle. Gigi Fraschi e Rossella Orsini, ma per tutti solo Gigi e Rossella (oggi due bellissimi nonni), quella porta in via del Cardinale l’aprirono per la prima volta nel 1983. Pelletteria e Valigeria Fraschi: fronte Mercato Centrale, nel cuore della Livorno che commercia, che briga, che si sveglia e lavora. Della Livorno con le sporte, con le buste della spesa e del 5&5 lì a due passi. Quarantuno anni al pubblico. Dieci decadi e un pezzettino. Estati, inverni, natali, stagioni che sono passate via come gli autobus del centro, come cantava Jovanotti. Ma adesso la meritata pensione. “Abbiamo trovato a chi passare il testimone. Il negozio andrà avanti con una nuova gestione – dicono Gigi e Rossella al telefono con QuiLivorno.it -Noi lasciamo volentieri la mano. Con il sorriso sulle labbra, senza rimpianti e senza rimorsi. Abbiamo dato tutto ed è giusto così. Largo ai giovani. Il nome del negozio però viene con noi. Si chiamerà in un’altra maniera. Fraschi era troppo personale e legato a noi. Siamo felici di quello che abbiamo fatto e l’affetto della gente in questi ultimi giorni di lavoro ci ha riempito davvero il cuore”.

Fatto sta che una lacrimuccia a pensarci bene può scendere. Alla fine si parla di una vita. Una vita passata tra la gente e per la gente, che entrava cercando magari una valigia e sicuramente usciva con una cosa: un sorriso. Perché a Gigi e Rossella è impossibile non affezionarsi. Piglio dello storico commerciante e facce amiche a cui sai di poterti rivolgere senza preoccupazione. Un vero e proprio punto di riferimento della zona. Una zona vera e verace che si immerge nel tessuto cittadino con tutti i pro e i difetti di un pezzo di storia. Ecco Gigi e Rossella erano, e sono, un pezzo di storia. Un tassellino di un macro puzzle che è la Livorno del commercio. Di chi alza la saracinesca con il sorriso e l’abbassa solo quando fuori è buio, ma buio buio. E sempre con quel sorriso addosso. Fateci caso… non è banale. Sembrano scontati, il sorriso e la professionalità, ma non è così. In quel fondo di via del Cardinale c’era tutto: portafogli, borse, valige e sicuramente un pezzettino di casa che ognuno poteva rivedere in Gigi e Rossella. Accanto… i loro figli, oggi adulti e affermati in altri campi, Francesca e Andrea, che sono cresciuti con loro tra quegli scaffali, facendo i compiti sopra le valigie, tra un “buongiorno signora” e un “buonasera e grazie”.

Beh oggi il grazie, cari Gigi e Rossella, fatevelo dire noi a voi. Grazie per non aver mai mollato, nonostante tutto, nonostante le catene, lo shopping online e tutto il resto, e per aver rappresentato la faccia bella e genuina del commercio livornese. Adesso godetevi i nipoti. E… magari, in una di quelle valigie, magari proprio quella lì rimasta dietro le vostre spalle… metteteci dentro tanti sogni e due biglietti per un bel viaggio. Stavolta tocca a voi. Ve lo meritate.

Condividi:

Riproduzione riservata ©