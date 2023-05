La Svs in Emilia Romagna con la colonna mobile nazionale

Nella foto principale l'assessore della Regione Toscana Monia Monni a colloquio con i volontari della Svs; per visualizzare il video è possibile cliccare sul bottone celeste sopra al titolo

Dopo aver agganciato la torre-faro dell'Anpas, una squadra formata da tre volontari è a Conselice con un pick up antincendio AIB. Falleni: "C'è un metro acqua e il pick up è il mezzo ideale per consegnare generi alimentari alla popolazione. La nostra presenza nelle zone alluvionate continuerà a turni fino alla fine dell'emergenza"

Anche la Svs in Emilia Romagna. Il 22 maggio tre volontari dell’associazione di via San Giovanni sono partiti con un pick up AIB (antincendio boschivo) al servizio della colonna mobile nazionale nelle zone alluvionate e dopo una sosta a Galleno per “agganciare” la torre Faro dell’Anpas (che poi verrà presa in carico dalla pubblica assistenza Fratellanza Militare di Firenze) hanno raggiunto Conselice, Ravenna. Qui la squadra si sta occupando della gestione di due motopompe per lo svuotamento dei canali e della consegna dei generi alimentari alle abitazioni e del trasporto, in caso di necessità, dei civili dall’abitazione al magazzino viveri e viceversa. “C’è un metro acqua e il pick up è il mezzo ideale”, spiega Francesco Falleni referente settore protezione civile e antincendio della Svs raggiunto telefonicamente da QuiLivorno.it il 23 maggio. Come da programma, il 24 maggio i tre volontari torneranno a Livorno. “Al loro posto – prosegue Falleni – partiranno per altre 72 ore due volontari in direzione Forlì con un carrello con sopra un generatore di corrente, una torre faro e l’idrovora. Continueremo a turno ad essere presenti fino alla fine dell’emergenza”.

