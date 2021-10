La Svs inaugura due nuove ambulanze

Una mattinata di festa quella che si è svolta nel quartiere Shangai per la seconda tappa di SVS 130, Tour della salute (foto tratte dalla pagina Facebook di Svs Pubblica Asssitenza).

Svs torna cosi per la seconda volta a “riabbracciare” la città, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni alle tante richieste in ambito socio-sanitario, nonché proponendo uno screening gratuito cardiologico grazie alla disponibilità del dottor Alessandro Pingitore del Polo per la Salute

Il sindaco Salvetti, ha voluto ricordare l’importanza e l’attenzione di Svs verso i cambiamenti cittadini, scegliendo per la propria inaugurazione il rinnovato centro civico presente in via Fratelli Bandiera, rinnovando cosi la sinergia delle tante iniziative verso la comunità.

Le due ambulanze, acquistate grazie ai proventi del 5×1000 ed alle donazioni dei cittadini, vanno a rispondere alla crescente domanda di servizi ordinari da parte della cittadinanza.

Il taglio del nastro è stato affidato ad una cittadina del quartiere Shangai ed a Fulvio Pacitto, storico volontario Svs.