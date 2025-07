La Tamerice e altri 14 alberi livornesi diventano alberi monumentali d’Italia

Il pino d'Aleppo di villa Ombrosa di Montenero inserito nel settimo Elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia

Sono stati inseriti nell'elenco dal Ministero dell'Agricoltura e grazie ad una mappa interattiva (link all'interno dell'articolo) è possibile conoscerli da vicino. L'assessora Cepparello: “E' l’inizio di un nuovo cammino di tutela e consapevolezza”

di Giulia Bellaveglia

Dopo un lungo e accurato lavoro iniziato nel 2015, il Comune di Livorno può finalmente festeggiare un importante riconoscimento per il proprio patrimonio naturale. Con il decreto ministeriale numero 0579238 del 4 novembre 2024, il Ministero dell’agricoltura (Masaf) ha ufficializzato l’inserimento di 15 alberi livornesi nel settimo elenco nazionale degli alberi monumentali d’Italia. La conferma è arrivata dopo la delibera del Consiglio Regionale Toscano (numero 65 del 10 settembre 2024) e la successiva pubblicazione della documentazione sul sito ministeriale. Un traguardo che valorizza esemplari di grande pregio, meticolosamente selezionati secondo criteri come dimensioni eccezionali, architettura vegetale, età, rarità botanica e significato storico o culturale. Tredici di questi alberi si trovano sul territorio urbano, mentre un ulteriore gruppo di olivi secolari è situato sull’Isola di Gorgona, curato dai detenuti dell’istituto penitenziario locale. “Riteniamo che sia l’inizio di un percorso – spiega l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – non un punto di arrivo, ma di partenza. Da questa storia ne nasceranno tante altre. Gli alberi monumentali non sono una mera lista, ma devono diventare parte dell’immaginario collettivo della nostra comunità. Ciò che sentiamo nostro, che ci sta a cuore, è qualcosa che tutti insieme sapremo custodire con maggiore cura e sensibilità”. Tra gli esemplari riconosciuti, spicca la tamerice tanto amata da Giovanni Fattori, protagonista dell’iniziativa di apertura dei festeggiamenti per il bicentenario del pittore, il prossimo 6 settembre. Grazie alla mappa interattiva pubblicata dal Masaf, tutti potranno localizzare e visitare il verde in oggetto conoscendone la posizione precisa. Un’occasione per cittadini, studenti e visitatori di avvicinarsi alla città con occhi nuovi e consapevoli. Un progetto decennale, portato avanti dall’Ufficio gestione del verde urbano del Comune in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, che oggi riceve la giusta riconoscenza.

