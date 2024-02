La Tds-Toscana Disabili Sport lancia una raccolta fondi: “Rischiamo di mandare a casa i nostri atleti”

Si può donare attraverso la piattaforma GoFundMe all'indirizzo https://www.gofundme.com/f/dona-per-sostenere-lo-sport-paralimpico tramite carta di credito o di debito e PayPal, oppure con bonifico sull'Iban IT97C 06230 13901 0000 4060 2920 intestato a Toscana Disabili Sport.

La TDS-Toscana Disabili Sport ha aperto in questi giorni una sottoscrizione per grave necessità di fondi onde poter proseguire le proprie attività sportive rivolte alle persone con disabilità. Se ne fa portavoce il suo presidente Maurizio Melis col seguente appello.

“Purtroppo diversi nostri sostenitori hanno dovuto annullare o ridurre notevolmente il loro apporto alla nostra attività. La crisi, l’inflazione, i tagli investono tutti i settori, e questo è più che comprensibile. Ma oggi come oggi rischiamo di chiudere baracca e mandare a casa tutti i nostri atleti. Mancano i soldi per noleggiare i mezzi per il trasporto degli atleti (che spesso pagano di tasca propria) e delle attrezzature, mancano i soldi per la benzina e gli alberghi che gli atleti sono costretti ad usare per manifestazioni che durano più giornate di gare, come in occasione dei prossimi campionati italiani di nuoto in programma a Lignano Sabbiadoro. Per non parlare della necessità, che sto via via procrastinando, dell’acquisto di carrozzine sportive, e parliamo di decine di migliaia di euro. Sono disperato, siamo disperati, per questo chiediamo l’aiuto di tutti gli amici che, dal 2016, ci sono venuti sempre incontro nei momenti bui come questo. L’ultima cosa che voglio, da quando ho fondato la TDS, è dover dire a qualcuno non puoi coltivare la tua passione sportiva perché non ci sono soldi . Chiedo veramente a tutti di darci una mano, perché con noi potete vedere di persona dove vanno a finire le vostre donazioni. In TDS siamo tutti volontari, nessuno è stipendiato, nessuno percepisce rimborsi se non i 2 tecnici di settore.

Voglio avere ancora fiducia nel prossimo“.

