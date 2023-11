La Terrazza Mascagni su Bell’Italia

L'immagine di Francesco Luongo, che ringraziamo per la disponibilità, pubblicata da Bell'Italia

Realizzata dal fotografo livornese Francesco Luongo, lo scatto è stato selezionato nell'ambito del contest #lamiabellaitalia e insieme ad altri 25 sarà in mostra al Bookcity Milano dal 16 al 19 novembre: "Fortunatamente abito a due passi dalla Terrazza più fotografata della Toscana e anche dopo averla ripresa in ogni modo e situazione continua a darmi stimoli"

Una foto aerea della Terrazza Mascagni, realizzata dal fotografo livornese Francesco Luongo, è stata selezionata dalla rivista Bell’Italia nell’ambito di un contest #lamiabellaitalia. Lo scatto, insieme ad altre 25 immagini, è stato selezionato da una giuria di fotografi e giornalisti ed è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Bellitalia e sul numero di novembre in edicola. “Sono molto contento che una mia foto sia stata scelta e pubblicata su Bell’Italia magazine di novembre – commenta Francesco – un pezzettino di Livorno su una rivista fa piacere e la cosa più bella è che sarà anche in mostra al Castello Sforzesco di Milano dal 16 al 19 novembre durante Bookcity Milano, insieme ad altri 25 scatti di bellissimi posti italiani! Quel pezzo di Terrazza Mascagni è una foto fatta col drone nel febbraio 2022. Fortunatamente abito a due passi dalla Terrazza più fotografata della Toscana e anche dopo averla ripresa in ogni modo e situazione, continua a darmi stimoli. Del resto in uno spazio limitato ci sono comunque infinite possibilità”.

